Vidéo : un but fou venu tout droit de Turquie

Comme on dit dans la partie d’Arda Güler : « çok güzel ».

Avec la reprise des championnats en Europe, on peut en enfin se délecter de superbes buts qui font le bonheur des chaînes YouTube de foot, et qui vont alimenter le débat du « qui mérite le Puskás cette année ? » Dans les potentiels candidats au but de l’année, on peut maintenant ajouter la réalisation d’Emir Kaan Gültekin contre Amed SK, en clôture de la deuxième journée de deuxième division turque.

L’attaquant turc d’İstanbulspor a en effet offert la victoire aux siens à la fin du match, en inscrivant le seul but de la rencontre, et avec la manière. Au point de penalty, le numéro 9 du club stambouliote a contrôlé un centre venant de la droite, avant de déclencher un retourné. Un bonbon qui n’a visiblement pas plu aux supporters adverses, qui ont jeté des bouteilles d’eau sur le buteur du soir qui célébrait.

On vous met au défi de reproduire ce but sur la plage avant la rentrée.

