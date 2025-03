Tu sais que tu as regardé C8 quand...

Ce vendredi 28 février à 23h59, l’arbitre de l’Arcom sifflera la fin de la partie pour C8, anciennement Direct 8 et D8. Que tu sois fan de Baba ou pas du tout, le canal 8 te laissera tout de même quelques souvenirs. Surtout si tu es merengue.

… tu appelles toujours la chaîne D8.

… tu appelles toujours la chaîne Direct 8.

… tes grands-parents appellent la chaîne la 8.

… tu savais qui étaient Élise Bussaglia ou Camille Abily avant les JO 2012.

… tu connais tous les joueurs avec au moins une sélection espoirs dans les années 2010.

… tu t’es déjà levé à 6h pour faire de la gym comme les pros.

… tu n’as pas claqué 20 ou 30 balles pour DAZN, alors tu prends ce qu’il reste.

… tu es Jérémy Morel, et sans Les Animaux de la 8, tu n’aurais pas supporté la disparition de l’émission 30 millions d’amis.

<iframe loading="lazy" title="JÉRÉMY MOREL, le footballeur fan des Terre Neuve" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/19D7EYZbWwQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

… tu as vu Suk Hyun-jun offrir la victoire à Reims contre l’OM en clair en janvier 2019.

… tu as rêvé que Bolloré mette la Ligue 1 en clair.

… puis tu t’es dit que rêver de Bolloré, c’était un poil flippant.

… ton livre préféré pour caler ton chevet, c’est Allez le PSG !, de Gilles Verdez.

… ton couple goal, c’est Géraldine Maillet – Daniel Riolo.

… Sócrates, Desailly, Lampard, Gerrard, Xavi, Gourcuff, Lucho González, Kroos : puisqu’on vous dit que les 8 sont les meilleurs.

… tu as bu les paroles de Philippe Labro lorsqu’il causait de la Coupe du monde féminine ou l’importance du mental dans le foot.

… tu attends toujours le passage de Jules Koundé dans Fashion8, de Laurent Nicollin dans À vos fourchettes ou d’Olivier Giroud dans Dieu Merci!. Comment ça, ça n’existe plus ?

… tu peux avoir parlé de l’équipe de France comme de « caïds immatures qui commandent des gamins apeurés » et être ensuite une des « meilleures chroniqueuses » de TPMP.

… tu défends mordicus que si les Chamois niortais ont disparu, c’est parce que la France en veut à Hanouna.

… tu as cru au moins autant que Hatem Ben Arfa qu’il allait vraiment signer à Guingamp.

… tu as fait partie des 4,2 millions de téléspectateurs devant la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid en 2016. Sacrée loterie.

… tu as fait partie des 3,7 millions de téléspectateurs devant la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et la Juventus en 2017. Sacré maillot violet.

… tu as fait partie des 3,8 millions de téléspectateurs devant la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool en 2018. Sacré Loris Karius.

… du coup, tu es certainement supporter du PSG : à défaut de les jouer, ces finales de Ligue des champions, tu n’as pu les regarder qu’à la télé.

… tu sais que Nicolas Anelka n’a jamais été aussi effronté que Matthieu Delormeau face à Raymond Domenech. Le tout sans jamais avoir de nouilles dans le slip.

… tu as entendu le « frérot » Didier Deschamps reprendre de volée Hanouna par message vocal.

… tu sais que Touche pas à mon poste est une émission du PAF, pas une phrase prononcée par Kylian Mbappé pour ne pas jouer en pointe.

… tu as entendu ce même Kyks jurer face des élèves de primaire que tous les footballeurs ne sont pas idiots : ceux qu’il « côtoie sont un minimum culturés »…

<iframe loading="lazy" title="Mbappé se ridiculise dans Au Tableau sur C8, sa première erreur !" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/SL2OZIKKFXY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

… tu étais tranquillou en train de te « culturer » sur Arte, mais Grizou, ton petit chat gris, a sauté sur la zappette.

… tu jures que c’était qu’une seule fois : quand Samir Nasri était invité.

… tu as été touché par l’histoire de Ludovic Giuly.

… tu as été ému par le témoignage de Tony Vairelles face à Hanouna.

… alors que quatre ans plus tôt, le plus beau mulet de Ligue 1 n’avait pas réussi à joindre Baba pour son projet de Star Academy du foot. « Cela fait deux ans que j’essaie de le contacter ! Mais on m’a filé des mauvais numéros. »

… tu as vu Nilmar marquer un triplé avec le Brésil contre le Chili en qualif du Mondial 2010.

… tu étais devant Montpellier-Lyon en Première Ligue le samedi 22 janvier 2022 à 16h50 pétantes.

… et Angers-Marseille en Ligue 1 le dimanche 16 mai 2021, à 20h50 heures pétantes.

… et les matchs amicaux Benfica-OM et OM-Saint-Étienne en juillet 2021. Tout pour Jorge Sampaoli.

… tu préfères Ronan Le Crom à l’Arcom.

… tu as voulu y jeter un œil pour ne pas mourir bête. Finalement, tu n’es pas mort, juste bête.

… tu attendais avec impatience Touche pas à mon sport.

… pour vite zapper sur autre chose.

