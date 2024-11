Ed Sheeran présente ses excuses à Rúben Amorim

Peut-on parler de « Bad Habits » ?

Si la rencontre entre Ipswich Town et Manchester United ce dimanche (1-1) n’a pas été particulièrement marquante en matière de jeu, l’après-match a été légèrement plus animé, puisqu’une scène un peu gênante a fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux outre-Manche. Non, pas le coup de sang de Roy Keane face aux supporters, mais plutôt une intrusion plus inhabituelle.

Invité à débriefer la rencontre sur le plateau de Sky Sports pour sa première à la tête des Red Devils, Rúben Amorim a été interrompu par l’arrivée du chanteur Ed Sheeran sur le plateau, désireux de saluer l’ancien joueur et consultant Jamie Redknapp. Une intervention maladroite, qui a eu le don d’agacer le technicien portugais ainsi que de nombreux internautes, jugeant cette intervention irrespectueuse.

Grand fan depuis tout jeune d’Ipswich Town et actionnaire minoritaire du club, Ed Sheeran a tenu à réagir à la polémique sur ses réseaux sociaux ce lundi : « Je m’excuse si j’ai offensé Amorim, je ne me suis pas rendu compte qu’il était en pleine interview à ce moment-là. » « Évidemment, je me suis senti un peu bête, mais la vie continue », a-t-il ajouté, comme pour tenter d’éteindre la polémique grandissante.

Rúben Amorim se demandait surtout ce que Mathieu Chalmé foutait là.

Pour la première d’Amorim, Manchester United bute à Ipswich