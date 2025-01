Un joueur en grève en Angleterre après l’inaction de son club face aux insultes racistes

« Le silence est un aveu. »

On joue la prolongation d’un troisième tour de FA Cup tendu. Tamworth, Petit Poucet courageux en cinquième division, résiste vaillamment à Tottenham, ogre de Premier League. Mais la logique finit par l’emporter avec un score final de 3-0. Chris Wreh, l’attaquant phare de Tamworth, a révélé sur les réseaux sociaux avoir été ce dimanche la cible d’insultes racistes après la rencontre. En réponse, il a décidé de se mettre en grève, face à l’inaction de son club, rapporte SkySport.

Silence radio de la direction

Dans un message publié sur X, Wreh explique qu’une enquête de police est en cours à la suite des messages racistes qu’il a reçus après le match.

Dans ce même message, Wreh précise qu’il ne sera pas présent lors du prochain match : « Malheureusement, je ne serai pas disponible pour le match de ce soir. Je suis déçu que le club ne m’ait pas encore soutenu publiquement, ce qui m’a laissé perplexe et attristé. À ce jour, je n’ai reçu qu’un seul appel d’un responsable du club, plus de 36 heures après l’incident. À aucun moment on ne m’a demandé si j’allais bien ; on m’a simplement informé que le silence du club était dû à une volonté de garder l’affaire interne. Je ne peux ni comprendre ni cautionner cette approche. »

Est-ce étonnant venant d’un club sponsorisé par le Sun ?

Le successeur de Rory Delap élimine Huddersfield au premier tour de la FA Cup