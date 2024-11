Le successeur de Rory Delap élimine Huddersfield au premier tour de la FA Cup

Son nom est Tonks… Tom Tonks.

Et c’est ce milieu de terrain chauve de 33 ans qui a offert une magnifique qualification (1-0) au club de Tamworth, pensionnaire de D5, face à Huddersfield Town (D3) ce vendredi soir. Comment ? En effectuant sa spéciale, une longue touche supersonique en direction des cages d’Huddersfield, qui a obligé son portier Chris Maxwell à marquer contre son camp juste avant la pause.

<iframe loading="lazy" title="Tamworth v Huddersfield Town | Key Moments | First Round | Emirates FA Cup 2024-25" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/r4irLBObQw8?start=44&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Une botte secrète qui n’est pas sans rappeler celle de Rory Delap, mythique joueur du Stoke de Tony Pulis, qui faisait enrager les plus grandes équipes d’Angleterre par sa capacité à créer du danger simplement en effectuant une touche. « Je fais des lancers depuis l’école primaire, racontait Tonks au Sun avant la rencontre. Je peux le voir sur les visages des défenseurs et des gardiens de but adverses, ils détestent ça. »

Les prochains adversaires de Tamworth sont prévenus : gare aux touches !

