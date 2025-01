Altay Bayındır célébré après la qualif de Manchester United

Red Devil’s Redemption.

Le premier Turc de l’histoire de Manchester United n’a pas vécu ses meilleurs moments depuis son arrivée en 2023. Contraint par le manque de temps de jeu, vie de deuxième gardien oblige, Altay Bayındır a disputé moins de dix matchs en un an et demi chez les Mancuniens. Le mois dernier, lors de l’élimination en League Cup face à Tottenham, le gardien avait été au centre des critiques après avoir, entre autres, encaissé un corner rentrant à la 88e minute.

Mais ce dimanche, face au rival de son bourreau, Bayındır a trouvé sa rédemption. Il a été l’artisan principal du braquage des Red Devils face à Arsenal. Il a d’abord arrêté un penalty tiré par Martin Ødegaard (71e) et réalisé une superbe parade devant Declan Rice (76e). Enfin, lors de la séance de tirs au but, il a sauvé son deuxième penalty de la rencontre devant Kai Havertz. Élu homme du match, le gardien a été encensé par son capitaine et son entraîneur.

Bruno Fernandes et Rúben Amorim encensent le gardien turc

« C’est un gros momentum pour lui après le premier penalty puis le second. On est très contents pour lui, car il le mérite. Ce n’est pas facile d’être deuxième gardien. Il est venu pour jouer, il n’a pas eu sa chance, mais chaque fois qu’il y a une opportunité, c’est la grande classe pour nous », a déclaré Bruno Fernandes à la BBC en fin de match.

De son côté, Rúben Amorim a évoqué la vitesse à laquelle le football peut aller : « Parfois, en une semaine, votre vie peut changer, et vous pouvez le voir avec Altay. Contre Tottenham, tout le monde se mordait les doigts pour Altay et je comprends cela – et aujourd’hui, il a été notre héros. »

De là à dire que Manchester United s’est enfin trouvé un dernier rempart fiable…

