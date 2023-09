Manchester United recrute le premier Turc de son histoire

Bayındır sans dire.

Altay Bayındır, 25 ans, international turc aux 5 sélections et portier de Fenerbahçe depuis quatre saisons, va découvrir Old Trafford (enfin, au moins son banc). L’ancien joueur d’Ankaragücü, recruté par Manchester United, devient le premier représentant de son pays à rejoindre les Red Devils, qui auraient tout de même posé 5 millions d’euros pour s’attacher ses services. Il s’est engagé pour quatre saisons. Pas sûr qu’André Onana lui laisse sa place dans la cage mancunienne, par contre.

The first Turkish player to call United 'home'.

This is what it means for @AltayBayindir_1 ❤️#MUFC pic.twitter.com/THlMNJRJ5c

