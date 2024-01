Après son choix de rater le premier match de la CAN, Onana répond aux critiques

Manchester United. Golf. Cameroun. In that order.

André Onana a animé la prépa de la sélection camerounaise en amont de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations. Préférant rester à Manchester pour jouer face à Tottenham dimanche (2-2), le portier n’a pas préparé la CAN avec sa sélectoon et est arrivé ce lundi en Côte d’Ivoire, à quelques heures de l’entrée en compétition des Lions indomptables contre la Guinée. Sans lui, ses compatriotes n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul (1-1). À l’issue de la rencontre, qu’il a suivi des tribunes, le Mancunien de 27 ans a déclaré au micro de Canal+ Sport Afrique avoir « beaucoup de choses à dire » concernant sa situation personnelle, mais qu’il ne dirait rien pendant la compétition, rappelant : « le plus important est l’union sacrée ».

Exposé aux critiques depuis quelques jours, le gardien aux 37 capes assume sa position : « Je demande aux supporters de nous soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments […]. Je suis l’un des leaders, je prends donc mes responsabilités et c’est pour cela que je suis ici. Qu’on continue à me critiquer, j’y suis habitué, je fais ce qui est bon pour mon pays. […] Mon pays passe avant tout, c’est pourquoi je suis ici. » Le portier, qui a rejoint le nord de l’Angleterre cet été en provenance de l’Inter, devrait jouer le prochain match, prévu vendredi contre le Sénégal, vainqueur de son premier match face à la Gambie (3-0).

Onana et les Lions indomptables, une histoire complexe.

