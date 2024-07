Samuel Eto’o récolte une amende salée

Décidément c’est un piètre dirigeant.

Déjà impliqué dans de nombreuses affaires au Cameroun, notamment avec son sélectionneur, Samuel Eto’o s’est vu infliger 200 000 euros d’amende pour « violation des principes d’éthique et d’intégrité. » En cause, le contrat d’ambassadeur signé avec la société 1XBET, un site de pari sportif en ligne, comme l’indique le communiqué officiel de la Confédération africaine de football (CAF)

Le Président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) devra donc payer cette grosse amende, après avoir transgressé les principes contenus dans l’article 2 paragraphe 3 des statuts de la CAF : « Toute personne ou organisation impliquée dans le football en Afrique, est tenue de respecter en tout temps et sans réserve les principes d’éthique et du fair-play édictés par la CAF, les principes d’intégrité et de sportivité ainsi que les Statuts, les règlements, les décisions et les directives de la CAF et la FIFA. »

Bonne nouvelle pour lui cependant, les accusations de matchs arrangés ont été abandonnées, faute de preuves. Mais faute de preuves ne veut pas dire innocenté.

