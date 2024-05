Nouveau rebondissement dans le feuilleton Samuel Eto’o-Marc Brys au Cameroun

La girouette Eto’o.

Trois jours après s’être violemment emporté contre Marc Brys, Samuel Eto’o a changé d’avis : le Belge, qui lui avait été imposé par le gouvernement camerounais, sera bien le prochain sélectionneur des Lions indomptables. L’ex-attaquant et désormais président de la fédération camerounaise avait contesté cette nomination. Il avait même réussi à limoger ce sélectionneur non désiré ainsi que tout son staff avant qu’ils ne dirigent le moindre match.

Grand rétropédalage ce jeudi : l’ancien joueur du Barça a présenté ses excuses après l’altercation du début de semaine. « Je ne vais pas être long, je commence par présenter des excuses. Lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d’émotions. Je préfère le dire comme ça, a concédé Eto’o, assis aux côtés de Marc Brys. Je suis content d’avoir échangé avec le coach. On a des convictions, on ne changera pas. Coach, nos destins sont liés, et vous pourrez me compter parmi vos soutiens. Tant que le Cameroun gagne, le président que je suis n’aura pas de problèmes de cheveux. »

Après avoir assuré à Marc Brys qu’il allait être viré, Samuel Eto’o revient sur cette petite altercation et demande pardon. Il indique aussi que lui et Brys travailleront main dans la main pour la réussite de notre équipe nationale et que le coach aura tout son soutient.🫂🙌🏾 pic.twitter.com/fbTRIfKxcj — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗼𝘂𝗻𝗮𝗶𝘀 🇨🇲🦁 (@JoueursCMR) May 30, 2024

Bon courage à Marc Brys avec un président aussi lunatique.

