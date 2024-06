Le nouveau coup bas de Samuel Eto’o envers le sélectionneur du Cameroun.

Au Cameroun, il faut sortir les caméras.

Après l’altercation entre le sélectionneur Marc Brys et le président de la fédération Samuel Eto’o, les excuses du second et l’entraînement sans ballons, la sélection camerounaise poursuit sa série Netflix. Nouvel épisode : Eto’o a prévenu le sélectionneur – qu’il n’a pas validé – qu’il ne donnerait pas d’accréditation pour ses adjoints, son staff médical et ses kinés pour le match face au Cap-Vert, ce samedi 8 juin.

Selon des informations du journal L’Équipe, le président de la FÉCAFOOT a envoyé une lettre au Premier ministre camerounais : « Seuls les membres de l’encadrement technique nommés par le comité exécutif de la FÉCAFOOT sont ceux reconnus par la FIFA et habilités à recevoir les accréditations nécessaires. La conséquence directe de ce choix […] sera d’avoir un banc de touche sans adjoints, sans médecins, sans kiné et sans team manager. Toute chose qui compromettra nos chances de victoire. » Eto’o est intransigeant.

La réaction de Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports camerounais, est attendue lors d’une réunion ce jeudi après-midi. Devant les caméras.

Au Cameroun, un nouvel épisode rocambolesque dans le conflit entre Eto’o et Brys