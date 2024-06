Au Cameroun, un nouvel épisode rocambolesque dans le conflit entre Eto’o et Brys

Une vraie télénovela.

Il y a quelques jours, une vive altercation avait éclaté entre Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), et Marc Brys, le sélectionneur belge des Lions indomptables, choisi par le ministère des Sports camerounais. À la suite de tout cela, Samuel Eto’o avait souhaité s’excuser jeudi dernier auprès de l’entraîneur belge, prônant l’apaisement pour le peuple camerounais.

Mais les feintes de corps de l’ancien attaquant du Barça sont toujours foudroyantes. Alors que l’équipe nationale était à l’hôtel Hilton de Yaoundé pour préparer les matchs contre le Cap-Vert et l’Angola, deux staffs techniques sont arrivés à l’hôtel. Celui de Marc Brys et celui choisi par… Eto’o, dont les membres n’avaient pas de réservation à leurs noms et ont dû repartir.

🎥 C’est surréaliste ! Nos Lions indomptables en stage sans équipement. 😭😕🇨🇲 pic.twitter.com/4Qf0N8FopF — AllezLesLions (@AllezLesLions) June 3, 2024

Encore ? Oui, encore. Ce lundi matin, le premier entraînement devait avoir lieu. Cependant, le bus avec le matériel technique nécessaire garé devant l’hôtel… n’était plus là. Mais où était-il ? Devant le siège de la Fédération, sur ordre de Samuel Eto’o, selon différents médias camerounais. Devant cette situation, le staff de Marc Brys a dû acheter le matériel pour la séance, jusqu’aux ballons. « C’est inouï. Je fais ce métier depuis 26 ans, je n’ai jamais vu quelque chose de ce genre », a réagi Brys dans des propos relayés par le site AllezLesLions.

🔴 Réaction de Marc Brys ce matin après la balade des Lions indomptables : « On n'a pas de ballons, on n'a pas de matériel, on n'a pas d'équipements. Est-ce que tu penses que le stage se passe bien? Ça ne se passe pas bien. Déjà deux jours que c'est comme ça. C'est du jamais… pic.twitter.com/WDU8A8RciW — AllezLesLions (@AllezLesLions) June 3, 2024

C’est en tout cas beaucoup plus divertissant que la Kings World Cup.

