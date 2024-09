Que devient Joseph Minala, dix ans plus tard ?

Longtemps considéré comme un grand prospect du football mondial, Joseph Minala a vu sa carrière être annihilée par une polémique liée à son âge. Désormais, à 28 ans (et non 52 comme pourraient le laisser entendre les médias sénégalais), c’est dans le championnat maltais que le Camerounais s’épanouit, loin des projecteurs. On est allé prendre de ses nouvelles.

« Grâce à Dieu, je vais bien. J’ai la santé, et la famille se porte bien. C’est le plus important. » Au bout du téléphone, Joseph-Marie Minala semble apaisé. « Le championnat vient de reprendre, on se remet petit à petit en jambes », reprend celui qui évolue désormais au Gżira United, en première division maltaise. Depuis dix ans, le Camerounais a connu des hauts, mais aussi et surtout des bas, « à cause de cette foutue polémique » comme il le rappelle. Le 6 avril 2014, à seulement 17 printemps, Minala voit son rêve se réaliser, disputant ses premières minutes avec la Lazio, en entrant en jeu à la place de Senad Lulić face à la Sampdoria (2-0). « C’était un moment magique qui est venu récompenser tous les efforts que j’ai faits durant de longues années. Mais je ne m’étais pas mis de pression, le football reste un plaisir, que ce soit à Yaoundé ou à Rome, j’ai toujours cherché à prendre du plaisir, c’est le plus important », se remémore l’ancien Laziale.

Une parenthèse enchantée qui va être de courte durée. En effet, à peine le temps de savourer que Joseph se retrouve au cœur d’une polémique liée à son âge. Un média sénégalais lâche la bombe : Joseph Minala n’aurait pas 17 ans, mais 42. La toile s’enflamme, les articles se multiplient en italien, français, anglais, espagnol et les mauvaises blagues aussi. Très vite, son entourage ainsi que la Lazio prennent les choses en main en transmettant les documents attestant son âge à la fédération Italienne. Cette dernière tranche : « Le procureur fédéral a examiné les rapports des allégations et a décidé de classer l’affaire à la lumière de preuves concrètes sur l’âge du joueur Joseph Minala. »

Mais le mal est fait, la polémique ne dégonfle pas. « J’étais abattu à ce moment-là. Je ne comprenais pas pourquoi on continuait à s’acharner sur moi, on me ressortait sans cesse cette histoire d’âge », ressasse le présu le plus connu de l’histoire. Un souvenir douloureux partagé également par Diego Tavano, son agent : « C’était vraiment difficile, tout le monde ne parlait que de ça et pas de ses prestations. Pourtant, sur le terrain, Joseph continuait à être bon. » Et effectivement, sur le rectangle vert, le milieu de terrain est performant. Avec la Primavera romaine, Joseph Minala fait forte impression, en attestent ses 11 buts en seulement 19 matchs, remporte la Coppa Italia U19 et attire les convoitises des plus grosses écuries européennes, notamment le PSG. « Réussir ce que j’ai fait, très peu aujourd’hui peuvent s’en vanter. Je suis venu du Cameroun, j’ai trimé pour intégrer un club prestigieux comme la Lazio et je suis parvenu à atteindre le monde professionnel », rappelle le milieu camerounais. Si le coéquipier de Miroslav Klose est irréprochable sur le gazon, cette polémique va – malgré tout – entacher la suite de sa carrière.

De la Chine à Malte, en passant par l’Italie et la Lettonie

« Quand j’y repense, je me dis que j’aurais préféré avoir vraiment menti sur mon âge, comme ça je paye pour ce que j’ai fait. Mais là, ce n’était pas le cas, on me fermait des portes pour quelque chose dont j’étais innocent. De nombreuses opportunités m’ont été bloquées à cause de ça », avance Minala. Envoyé en prêt dans l’échelon inférieur par la Lazio du côté de Bari et de la Salernitana, l’international U23 camerounais montre de belles choses, en atteste sa saison 2017-2018 à Salerne. « C’était un super joueur et une superbe personne. Il était très jeune quand il est arrivé à la Salernitana et pourtant, il dégageait une forte maturité dans son jeu. Joseph était prêt pour jouer au-dessus, sans aucun doute », se remémore Alberto Bollini, le Mister de la Salernitana qui avait tout fait pour le ramener en Campanie.

Les clubs ne lui ont jamais donné sa chance, par crainte de l’opinion publique et de l’image. Minala aurait pu jouer dans les meilleures équipes, j’en suis persuadé. Diego Tavano, agent de Joseph Minala

Mais malgré une saison XXL sous la tunique granata (37 matchs joués, 3 buts, 3 passes décisives), les opportunités peinent à arriver. Ou du moins, le même schéma se répète : des clubs se montrent intéressés, des discussions ont lieu, mais au moment de signer le contrat, silence radio. « Cette polémique a eu un impact direct sur sa carrière. Sur le terrain, il était irréprochable, mais ce sont les clubs qui ne lui ont jamais donné sa chance, par crainte de l’opinion publique et de l’image. Minala aurait pu jouer dans les meilleures équipes, j’en suis persuadé », lâche Diego Tavano encore touché par cette affaire. En 2020, le RC Lens – de retour en Ligue 1 – aurait même entamé les négociations avec Minala, en vain.

L’avenir est devant lui

C’est finalement à 9 000 kilomètres de là que le milieu camerounais est envoyé, dans le club chinois du Qingdao Huanghai, un prêt durant lequel il disputera une quinzaine de matchs. De retour à Rome, JM s’entraîne régulièrement avec le groupe professionnel, montre de belles choses, mais Simone Inzaghi ne lui donnera jamais sa chance. « J’aurais aimé avoir un peu de temps de jeu pour montrer que j’étais au niveau, je me sentais bien, mais malheureusement, ça n’est pas arrivé », explique Minala, qui va se retrouver libre à la suite de la non-prolongation de son contrat. Après deux piges en Serie C du côté de Lucchese et d’Olbia, direction la Lettonie au Liepāja et enfin, depuis l’été 2023, Malte où Minala a évolué au Sliema Wanderers la saison dernière, avant de s’engager cet été au Gżira United.

Les affaires concernant le trafic d’âge des footballeurs africains, elles, n’ont pas pour autant disparu avec le temps, au contraire. Mais si Joseph a essuyé les plâtres en son temps, il est désormais loin de tout ce tumulte. « Ces expériences m’ont permis de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Humainement, j’ai énormément appris et j’en retiens que du positif », relativise-t-il. Si certains auraient déjà lâché, Minala lui ne perd pas espoir. « C’est ce qui est fort avec lui, c’est qu’il ne lâchera jamais, atteste Diego Tavano qui, s’il n’est plus officiellement son agent, continue à l’aider. Même quand c’était difficile, j’ai toujours cherché à l’aider. Aujourd’hui, Joseph est devenu un ami. » Que ce soit en Lettonie, dans les rues de Yaoundé, à Rome ou à Malte, la passion est toujours la même. « J’ai la chance de vivre de mon sport, c’est déjà un privilège. Je continue à prendre du plaisir, être heureux de m’entraîner et ça, c’est le plus important », affirme Minala. Et lorsqu’il s’agit d’évoquer l’avenir, l’ancien Laziale garde toujours espoir : « Je ne baisse pas les bras, je n’ai que 28 ans, et tout peut encore arriver. Une carrière, c’est long. » Si un Lion ne meurt jamais, il ne fait que vieillir un peu.

