Samuel Eto'o adoube Ronaldinho (après l'avoir un peu taillé)

Le vrai roi du divertissement.

Samuel Eto’o a toujours de belles anecdotes dans sa besace. Dans l’émission The Bridge, diffusée sur YouTube et animée par Aurélien Tchouameni et Sebastien-Abdelhamid, l’actuel président de la Fédération camerounaise de football a livré quelques secrets de sa vie de joueur. Il est notamment revenu sur la finale de Ligue des champions 2006 face à Arsenal. À l’époque, le Barça rentre aux vestiaires à la pause en étant derrière au tableau d’affichage. La raison donnée par Eto’o : « Tu sais pourquoi on est mené ? Parce que Ronaldinho, le meilleur joueur, il voulait jouer seul. »

🎥 Anecdotes de Samuel Eto'o sur la Finale de la #UCL 2006 : " Ronaldinho nous a demandé pardon " #camerfootinfos pic.twitter.com/wY9BH5B2Ge — Camerfoot-infos (@camerfootinfos) September 4, 2024

Devant l’humoriste Redouane Bougheraba, Mike Maignan ou encore Cédric Doumbé, également invités de l’émission, il enchaîne : « Je lui dis : Ronny, soit tu joues avec nous, soit tu vas t’asseoir sur le banc. Et c’est là que tu vois le grand joueur. Il nous réunit tous et il dit : je vous demande pardon. » La suite ? Au contraire d’Eto’o (auteur du but égalisateur), le Ballon d’or 2005 ne marque pas, mais le Barça remporte la deuxième C1 de son histoire en renversant le cours du match (2-1).

Il peut maintenant rappeler à Ronaldinho qu’il a été un grand joueur.

Joan Laporta fait le point sur l’actualité du Barça