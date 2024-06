Le Cameroun accroché par l’Angola

Englués en Angola.

Le Cameroun n’est pas parvenu à battre l’Angola (1-1) ce mardi soir, lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Malgré un but de l’ancien Troyen Bryan Mbeumo, les Lions indomptables n’ont pas réussi à tenir le score, et ont été rejoints au tableau d’affichage après un but contre son camp du défenseur Michael Ngadeu-Ngadjui.

En pleine crise depuis plusieurs mois à la suite d’un conflit qui oppose le président de la FÉCAFOOT Samuel Eto’o au ministère des Sports, les Lions indomptables n’ont ainsi pas réussi à se rassurer sur le terrain. Malgré tout, le Cameroun profite de la victoire du Cap-Vert contre la Libye pour rester leader de son groupe.

Pas sûr que ce résultat fasse sourire Samuel Eto’o.

Mais d’où vient le bordel qui secoue la fédération camerounaise ?