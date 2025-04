LFP-DAZN : la médiation se prolonge

Soigner les maux par les mots.

La médiation entre la LFP et DAZN, qui devait initialement s’achever le 31 mars, va jouer la prolongation. Selon L’Équipe, la Ligue de football professionnel et le diffuseur principal de la Ligue 1 vont poursuivre leurs négociations jusqu’au 10 avril.

Une situation loin d’être réglée

Si la plateforme a fini par payer sa dernière échéance de 35 millions d’euros qu’elle avait mise sous séquestre, la situation n’est toujours pas revenue à la normale. Considérant la lutte contre le piratage inefficace et un manque de coopération des clubs pour améliorer le produit Ligue 1, DAZN souhaite toujours une révision de son contrat. Problème, la LFP n’est pas forcément encline à accepter les demandes de la chaîne, alors que Labrune et sa bande essuient de sèches critiques depuis l’échec des droits télé l’été dernier. Dans ce dossier, plusieurs solutions existent : la poursuite du contrat avec une clause de sortie repoussée d’un an, tout comme une rupture totale du contrat.

Mais le service de streaming aux 500 000 abonnés estimés détient un moyen de pression pour faire pencher la balance de son côté. Avec une prochaine échéance de paiement prévue le 30 avril, DAZN pourrait de nouveau être tenté de ne pas payer…

Les discussions promettent d’être ardues…

Stéphanie Lam, la femme de la situation