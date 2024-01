Manchester United et Tottenham se neutralisent

Manchester United 2-2 Tottenham

Buts : Højlund (3e) et Rashford (40e) pour les Red Devils // Richarlison (19e) et Bentancur (46e) pour les Spurs

La meilleure défense, ce n’est pas toujours l’attaque.

Plus efficace que ces dernières semaines sur le plan offensif, Manchester United concède finalement le nul face à Tottenham ce dimanche après avoir mené à deux reprises (2-2). Tout avait pourtant bien débuté pour les Red Devils parfaitement lancés par Rasmus Højlund venu balancer une mine sous la barre de Guglielmo Vicario (1-0, 3e). Sonnés mais pas comptés, les Spurs se rebiffent rapidement grâce au redoutable Richarlison. Sur un corner botté par Pedro Porro, le Brésilien plante, de la tête, son sixième caramel sur ses six dernières sorties (1-1, 19e). Profitant d’un premier acte très rythmé, Marcus Rashford, après un relais avec Højlund, ouvre parfaitement son pied pour remettre United devant à la pause (2-1, 40e).

Un avantage de courte durée pour les Mancuniens, rapidement rejoints au retour des vestiaires. Trouvé au beau milieu de la surface adverse par Timo Werner, Rodrigo Betancur allume André Onana du gauche pour ramener une nouvelle fois les Londoniens à hauteur (2-2, 46e). Revigorés, les Spurs ne relâchent pas leurs efforts et poussent pour aller chercher un troisième pion. En maîtrise, Timo Werner et ses collègues manquent toutefois d’un peu d’essence pour parvenir à faire la différence et ne ramènent qu’un nul d’Old Trafford. Un point qui n’arrange ni les Mancuniens, toujours septièmes, ni les Londoniens, cinquièmes et qui laissent l’occasion de mettre la pression sur le quatuor de tête.

Nul et non avenu.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Wan-Bissaka, Varane, Evans (Martinez, 63e), Dalot – Mainoo, Eriksen (McTominay, 58e) – Rashford (Antony, 88e), Fernandes, Garnacho – Højlund. Entraîneur : Erik Ten Hag.

Tottenham (4-3-3) : Vicario – Porro, Romero, van de Ven (Emerson, 89e), Udogie – Skipp (Drăgușin, 85e), Bentacur, Højbjerg – Johnson, Richarlison, Werner (Gil, 80e). Entraîneur : Ange Postecoglou.

