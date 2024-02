Teemu Tainio revient sur son transfert manqué à Manchester United

La guerre c’est nul.

De Teemu Tainio, on se rappelle un sourire charmeur, des transversales chirurgicales et une endurance de marathonien. Les supporters auxerrois, eux, se souviennent surtout de son départ mouvementé pour Tottenham à l’été 2005. Un transfert forcé, pour celui qui arrivait alors au bout de son contrat avec l’AJA et qui n’a pas souhaité prolonger, afin d’offrir une indemnité à Guy Roux. Mais avant de donner son accord aux Spurs, Tainio aurait pu s’engager avec Manchester United. C’est l’histoire que l’ancien milieu de terrain finlandais a choisi de détailler à Sky Sports , teinté de nostalgie.

« En janvier 2005, je savais déjà que j’allais quitter Auxerre, puisque j’arrivais en fin de contrat en juin. Manchester United s’est alors présenté durant cet été. J’ai bien évidemment accepté leur offre, et ai fait deux semaines de stage avec eux. Mais au même moment, comme par hasard, je reçois ma convocation pour le service militaire. Et en Finlande, c’est quasi-impossible de l’esquiver. J’ai donc dû aller faire mes semaines de service, à mon retour à Auxerre, Manchester United avait retiré son offre, et j’ai signé à Tottenham. » À sa place, les Mancuniens prendront un jeune Park Ji-sung en provenance du PSV Eindhoven, pour 5 millions d’euros et avec la suite que l’on connaît. Teemu Tainio s’éclatera tout de même à Tottenham, disputant 83 rencontres jusqu’en 2008, année durant laquelle il remportera la Coupe de la Ligue anglaise. Le dernier trophée du club.

Il y a pire dans la vie finalement.

