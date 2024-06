Son Heung-min, parrain de la Coupe du monde des sans-abri

Un synopsis de K-drama.

Son Heung-min a été annoncé, ce vendredi, comme le nouveau parrain de la Coupe de monde des sans-abri prévue en Corée du Sud (du 21 au 28 septembre), à travers sa participation à la campagne #passforhome. Lancée par Lee Keun-ho, ancien international sud-coréen, cette campagne a « pour but de renforcer la sensibilisation et l’engagement avant la Coupe du monde des sans-abri de Séoul 2024 » comme le signale le communiqué d’organisation du tournoi.

Le capitaine de Tottenham donne donc le coup d’envoie de cette 19e édition de la Coupe du monde des sans-abri, la première édition organisée en Asie. Avec 64 équipes (44 masculines, 20 féminines) invitées à participer, ce sont près de 50 pays qui seront représentés.

The Homeless World Cup Foundation is thrilled that @Sonny7 is taking part in the #passforhome challenge in support of the Seoul 2024 Homeless World Cup taking place in September (21st – 28th). Read more on the #passforhomechallenge and how you can join in: https://t.co/oo4mX6QUAN pic.twitter.com/qlflhV0YdB

— Homeless World Cup (@homelesswrldcup) June 28, 2024