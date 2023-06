28 ans au bled, 26 en Italie.

Aperçu il y a quelques jours dans l’armée coréenne pour réaliser son service militaire obligatoire, le défenseur du Napoli Kim Min-jae vient de perdre deux ans de vieillesse ; du moins dans son pays. Cette fois-ci, ce n’est pas causé par une décision de la DNCG, mais bien par le Parlement coréen, qui a décidé de passer à partir de ce mercredi à la méthode internationale de comptage de l’âge. De fait, le défenseur coréen né le 15 novembre 1996, qui avait hier 28 ans en Corée du Sud, en a désormais 26. Tous ses compatriotes ont eux aussi « rajeuni », à commencer par Son Heung-min (né le 8 juillet 1992), jusqu’ici considéré au pays comme ayant 32 berges… Et passé à 30 ans avec la nouvelle loi.

VIDEO: 🇰🇷 South Koreans get younger as traditional age system dropped

From Wednesday, South Korea will use the international system that calculates age according to a person's actual date of birth, meaning everyone will officially become a year or two younger pic.twitter.com/0u5vB0uBAD

— AFP News Agency (@AFP) June 28, 2023