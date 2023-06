Nancy rétrogradé en National 3 par la DNCG !

Tuto : comment rejouer la Coupe de Lorraine avec l’équipe A ?

L’AS Nancy Lorraine a terminé treizième au terme de la saison de National et a subi une énième relégation sportivement (la deuxième en deux ans), cette fois-ci en National 2. Quelques semaines plus tard, le club était sanctionné d’un retrait de deux points (dont un en sursis) pour la saison prochaine ainsi que d’une amende pour les débordements lors du déplacement à Bourg-en-Bresse. Mais l’histoire était loin d’être finie et la dernière étape était statuée ce mardi, devant la DNCG. L’organe a encore tranché et a décidé d’envoyer le club au chardon (qui ne pique plus vraiment quand on s’y frotte) directement en National 3. Alors que tous leurs espoirs étaient tournés vers un possible maintien en National, les Nancéiens évolueront finalement deux divisions plus bas. En effet, la Direction nationale du contrôle de gestion a sanctionné d’une « rétrogradation administrative en National 3 en sus de la relégation sportive » faisant perdre au club lorrain son statut professionnel.

Dure est la sanction, rapide devra être la réaction.

