Rio Mavuba et Paul Baysse ont bel et bien rechaussé les crampons avec Bordeaux

Le divertissement continue à Bordeaux.

Pendant que l’équipe première des Girondins se sauvait sur un coup de casque de son gardien dans le temps additionnel contre Poitiers pour son premier match de National 2 (1-1), les vétérans Rio Mavuba (40 ans) et Paul Baysse (36 ans) ont eux joué les pompiers de service pour éviter un second forfait consécutif à la réserve du club de Gérard Lopez, qui évolue un étage en dessous, en National 3. Après avoir repris une licence dans leur club formateur – respectivement cinq ans et deux ans après la fin de leur carrière professionnelle – pour faire le nombre, les deux anciens joueurs de Ligue 1 n’ont pu éviter la défaite des Girondins sur le terrain de Colomiers (1-0).

Cinq ans après sa retraite, Rio Mavuba a de nouveau rechaussé les crampons. Il a joué l’intégralité du match de la réserve des Girondins comme Paul Baysse (défaite 1-0 face à Colomiers). Il a repris une licence à 40 ans pour aider son club formateur à éviter un nouveau forfait. pic.twitter.com/9mCfb8D1Gm — Adrien Mathieu (@Mth_Adrien) August 31, 2024

Entraîneur des U15 du club, Mavuba a visiblement encore les crocs, puisqu’il a même été averti dans les derniers instants de la rencontre. La réserve bordelaise est donc toujours lanterne rouge du groupe A avec -1 point, à cause de sa défaite par forfait contre le Stade bordelais lors de la première journée. Depuis sa rétrogradation administrative, le FCBG a tout le mal du monde à construire ses deux effectifs.

La N3 manquait trop à l’ancien international français, qui avait déjà connu cette division du côté de Mérignac-Arlac lors de la saison 2018-2019.