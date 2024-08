Rio Mavuba et Paul Baysse ont repris une licence aux Girondins

Bordeaux fait un super mercato 2012.

Comme révélé par le site Foot Amateur et confirmé par Sud Ouest, Rio Mavuba (40 ans) et Paul Baysse (36 ans), qui ont mis fin à leur carrière depuis respectivement cinq et deux ans, ont repris une licence amateur aux Girondins, leur club formateur. En effet, pour Bordeaux, ce lundi était la date limite d’enregistrement en vue des matchs de samedi contre Poitiers (pour l’équipe première, en N2) et à Colomiers (pour la réserve, en N3).

Les deux hommes se mettent donc à disposition du club, afin notamment d’éviter un forfait comme cela a été le cas pour l’équipe B le week-end dernier. Depuis sa rétrogradation administrative et la perte de son statut professionnel, le FCGB tente tant bien que mal de se construire un effectif pour cette saison 2024-2025. Sud Ouest rappelle que Mavuba et Baysse foulaient encore les pelouses la saison dernière en Foot Entreprise (avec le FC Bordeaux Deals) et qu’ils sont salariés du club : le premier est actuellement entraîneur de l’équipe U15 et dirige la préformation, le second est ambassadeur. En 2022-2023, les deux hommes avaient été associés pour encadrer les U14 bordelais.

Heureusement que ce club possède encore des gens qui l’aiment.

Et si Grzegorz Krychowiak revenait à Bordeaux ?