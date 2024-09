Un frappe de 60 mètres fait mouche en N3

Une galette bretonne pour bien commencer la semaine.

La frappasse du week-end nous vient d’Armorique. Une galette bretonne concoctée par le pied droit de Jérémy Pinvidic. Le joueur et capitaine du Stade plabennécois de 37 ans a régalé en inscrivant un but de fou. Une frappe spontanée, aux 60 mètres, venue lober le gardien de la réserve de Lorient, bien trop avancé. Un caramel dingue qui permet en plus d’offrir la victoire à son équipe (2-1), cinquième de la poule C de N3 après trois journées.

<iframe loading="lazy" title="La frappe de Mammouth des 60 m de Jérémy Pinvidic" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/bKNqTUk9NRw?start=15&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Un petit hommage à Saber Khalifa ?

Antoine Griezmann, encore dans la grisaille