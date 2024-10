Un joueur de l'AS Châtaigneraie décède après avoir été victime d'une rupture d'anévrisme en plein match

Quelle tristesse.

Alexis Lescaille, dit Makaï, joueur de l’AS La Châtaigneraie, est décédé ce jeudi des suites d’une rupture d’anévrisme subie lors d’un match samedi dernier, à 34 ans. Il avait été transporté à l’hôpital de la Roche sur Yon, quelques instants après s’être écroulé sur la pelouse. Il avait été ensuite admis à l’hôpital de Nantes pour se faire opérer, mais il est malheureusement décédé trois jours plus tard.

Le club a tenu à lui rendre hommage sur ses réseaux sociaux : « Cher Makaï, te quitter nous est aussi compliqué qu’il a été facile de t’accepter dans notre belle famille et sois certain que nous essaierons d’être là pour les tiens comme tu as été là pour nous. À jamais dans notre cœur. »

Angers SCO a appris avec profonde tristesse le décès d’Alexis Lescaille. Il avait été victime d’un malaise lors du match opposant notre équipe réserve à l’AS Châtaigneraie L’ensemble du Club adresse ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de ses proches 🖤 — Angers SCO (@AngersSCO) October 11, 2024

So Foot adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à son club.

