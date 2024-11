Le club de Louhans-Cuiseaux lance une cagnotte pour éviter de disparaître

Un nouveau club emblématique dans la tourmente.

La purge des clubs français se poursuit. Après les rétrogradations récentes à titre conservatoire de l’OL et du SC Bastia, au tour de Louhans-Cuiseaux d’être dans l’œil du cyclone. Or, cette fois, il n’est pas question de DNCG pour le club de Saône-et-Loire mais bien d’une mort a priori imminente.

127 000 euros à trouver

Actuellement 14e et dernier du groupe G de National 3, l’ancien club d’Alayxs Romao connaît peut-être ses dernières heures. Pour survivre, en dernier recours, une cagnotte Leetchi a été lancée ce jeudi, comme indiqué par le club sur ses réseaux sociaux. Objectif, lever 127 000 euros nécessaires pour éviter la faillite du club. « Financièrement, le club est en danger et nous avons besoin au plus vite de votre aide pour ne pas laisser mourir notre club de cœur ! Grâce à cette cagnotte en ligne, contribuez à aider le club financièrement et aidons-le à surmonter ces difficultés et à survivre à l’échelon national », écrit le club. Pour le moment, seulement un peu plus de 1100 euros ont été récoltés. Champion de National en 1999, l’écurie bourguignonne a passé 17 saisons en deuxième division dans son histoire.

Le saviez-vous ? Fabrice Pancrate a joué ses deux premiers matchs pros à Louhans-Cuiseaux.

