La Ligue de football du Centre-Val de Loire est en crise

C’est la crise.

Le président de la Ligue de football de Centre-Val de Loire a été condamné en juillet pour infraction à la charte d’éthique et de déontologie de la FFF. Ce vendredi, La Nouvelle République écrit que l’instance a confirmé sa suspension. Il avait été reproché à Antonio Teixeira des faits de « harcèlement et chantage à l’encontre d’Anthony Junges, arbitre de la Ligue Centre-Val de Loire », comme le rapportait Le Berry républicain. Suspendu un an, le dirigeant, en poste depuis 2018, continue pourtant de bosser.

L’homme de 68 ans conteste avec fermeté la peine : « On veut m’abattre, c’est très clairement de l’acharnement. Mais je ne me laisserai pas faire, s’acharne-t-il. Mes avocats ont obtenu une conciliation auprès du CNOSF ainsi qu’une audience auprès du tribunal administratif. Cette procédure suspend ma suspension, et j’annonce que je serai dès demain (ce vendredi 23 août) à mon bureau pour reprendre mes fonctions. »

L’homme a notamment lancé un grand chantier à la Ligue, qui compte près de 100 000 licenciés : le déplacement des structures du football à Orléans, alors que les pôles administratifs, espoirs et masculins étaient répartis entre la préfecture du Loiret et Châteauroux. De quoi se mettre à dos les présidents des districts de l’Indre, du Loiret, de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, alors que de nouvelles élections ont lieu fin octobre.

En mai, selon France Bleu, elle avait été condamnée à verser 360 000 euros à deux de ses anciens cadres, car ils avaient révélé le harcèlement moral et sexuel pratiqué par Jacky Fortépaule, l’ancien président de la Ligue, depuis condamné par la justice.

Sympa l’ambiance.

