Bruno Genesio reste exigeant après le succès du LOSC

Ces Dogues ont du chien.

Au terme d’un match à rebondissements finalement remporté par le LOSC face au Sturm Graz ce mercredi soir (3-2), Bruno Genesio savourait en conférence de presse la nouvelle victoire des Dogues en Ligue des champions, synonyme (quasiment) de qualification pour le prochain tour de la compétition.

S’il regrettait le relâchement coupable de ses joueurs (« C’est le mal qui caractérise notre équipe pour l’instant »), l’entraineur lillois a également tenu à souligner la belle réaction après l’égalisation autrichienne : « Il faut croire que le discours n’était pas le bon car notre début de seconde période est totalement raté. Dans la tête, on s’est sans doute dit qu’on avait déjà gagné… Mais heureusement, on a eu la bonne réaction : je retiens qu’on a montré beaucoup de caractère et de finesse technique pour remporter le match. »

Le cri de guerre après la victoire 🥳@_alec04 🤣 pic.twitter.com/zRiI4XNGA7 — LOSC (@losclive) December 11, 2024

Si les fautes de concentration à certains moments du match sont « des choses sur lesquelles on doit travailler et s’améliorer », le technicien nordiste, à nouveau auteur de changements tactiques fructueux, a particulièrement apprécié l’apport offensif des entrants, notamment Fernandez-Pardo et Haraldsson : « Ça me plait que les entrants fassent des différences. C’est le baromètre d’un groupe qui travaille bien et qui vit bien. » Avec ce nouveau succès, les Dogues pointent désormais à la 8e place du classement de la Ligue des champions, et iront défier l’ogre Liverpool à Anfield le 21 janvier prochain.

La vraie folie, ça reste d’avoir titularisé Bakker en numéro 10 (et en plus il plante !) : quand y’a tout qui va…

