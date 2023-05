Concarneau et Dunkerque en Ligue 2, Nancy et Bourg-en-Bresse relégués dans le chaos

Le National a rendu son verdict vendredi : Concarneau accède à la Ligue 2, avec le titre de champion en prime. Dunkerque a arraché le deuxième ticket pour le niveau supérieur, au nez et à la barbe du Red Star. En bas de tableau, Le Mans et Châteauroux échappent au pire, laissant Nancy et Bourg-en-Bresse dans la charrette.

Coup de Thoniers !

C’est une grande première dans l’histoire de l’USC : Concarneau évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Les Bretons ont validé leur montée en s’imposant sur le fil à Orléans (1-2). Meilleur buteur du championnat, Fahd El Khoumisti a fait honneur à son statut en plantant son 16e but de la saison, avant qu’Antoine Rabillard n’offre les trois points à sa formation. Cerise sur le gâteau : les hommes de Stéphane Le Mignan empochent le titre de champion de National. Relégué l’an passé, Dunkerque s’est aussi hissé dans l’ascenseur. Alain Ipiélé et Rayan Ghrieb ont mis l’USLD sur les bons rails au Mans. Le serial buteur local Armand Gnanduillet a remis les deux équipes à égalité en claquant un doublé, et Dunkerque a eu très chaud, mais deux minutes après que Gnanduillet a trouvé le poteau, Ghrieb a soulagé les siens en inscrivant le but de la victoire (2-3). Dans l’obligation de gagner, le Red Star a fait le job face au Stade briochin grâce à Cheikh Ndoye (2-0). Mais le coup de pouce attendu du côté d’Orléans ou du Mans n’est pas venu. Même constat amer pour Martigues, qui reste à quai malgré sa victoire renversante contre Versailles (4-3).

Encore en Ligue 1 en 2016-2017, Nancy évoluera en N2 la saison prochaine. Tous les deux en danger, Bourg-en-Bresse et l’ASNL se sont rendu coup pour coup. L’équipe de Benoît Pedretti a mené trois fois, sans réussir à conserver son avantage (3-3). La rencontre s’est achevée sans les supporters lorrains, évacués après des jets de pétards et de fumigènes dans le temps additionnel. Des incidents qui ont obligé l’arbitre à interrompre la rencontre pendant une vingtaine de minutes. Les deux formations rejoignent Bastia-Borgo, Paris 13 Atlético, Le Puy et Saint-Brieuc dans la charrette. Peut-être provisoirement, puisque le tribunal administratif doit encore se prononcer sur la défaite de l’ASNL sur tapis vert contre Concarneau, contestée par les Nancéiens. Soulagement du côté d’Avranches, qui a renversé Cholet (2-1), et de Châteauroux. La Berrichonne a frôlé la correctionnelle en gâchant une avance de deux buts contre Paris 13 Atletico, avant d’arracher la victoire à l’entame du dernier quart d’heure (2-3). Villefranche a aussi validé son maintien, et avec panache, sur la pelouse de Sedan (0-3). Le FCVB est même allé chercher la sixième place finale, en dépassant les Sangliers. Dans le seul match sans enjeu du soir, le duel de relégués entre Le Puy et Bastia-Borgo a accouché d’un score de parité (2-2).

Le National est terminé, vive le National !

Red Star 2-0 Stade Briochin

Buts : Ndoye (34e, 90e+1)

Le Puy 2-2 Bastia-Borgo

Buts : Ben Fredj (25e, 70e) // Mezu (10e, 49e)

Orléans 1-2 Concarneau

Buts : Lepaul (43e SP) // El Khoumisti (15e), Rabillard (86e)

Le Mans 2-3 Dunkerque

Buts : Gnanduillet (63e, 67e) // Ipiélé (19e), Ghrieb (39e, 78e)

Sedan 0-3 Villefranche

Buts : Nirlo (10e), Emmanuelli (26e), Ba (88e)

Avranches 2-1 Cholet

Buts : Koyalipou (51e), Sacko (55e SP) // Ndilu (41e SP)

Paris 13 Atletico 2-3 Châteauroux

Buts : Cissé (57e, 63e) // Bozkurt (2e), Ntolla (25e), Basque (74e)

Martigues 4-3 Versailles

Buts : Montiel (18e, 90e), Kadir (21e SP), Hadjem (72e) // Sylva (4e), Prunier (19e), Lemoine (34e)

Bourg-en-Bresse 3-3 Nancy

Buts : Rivas (37e), Fischer (61e), Soumaré (79e) // Sakho (35e), Morante (51e CSC), Robinet (74e)

National : les enjeux d’une dernière journée brûlante