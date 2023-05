National : les enjeux d’une dernière journée brûlante

Concarneau et Dunkerque touchent au but, le Red Star et Martigues en embuscade

À 90 minutes du coup de sifflet final, on ne sait toujours pas qui aura droit à son rond de serviette en Ligue 2 la saison prochaine. Aucune équipe n’a outrageusement dominé l’exercice 2022-2023, aucun écart significatif n’a jamais été creusé et c’est la raison pour laquelle l’indécision est encore de mise. Une tendance se dégage toutefois, puisque Concarneau et Dunkerque abordent l’ultime journée avec deux points d’avance sur leurs poursuivants. S’ils s’imposent ce vendredi, respectivement à Orléans et au Mans, Bretons et Nordistes composteront donc leur billet pour l’étage supérieur. Ce serait une grande première pour l’USC et un retour express pour l’USLD, relégué l’an passé. À l’affût, le Red Star de Habib Beye (3e) est dans l’obligation de battre Saint-Brieuc et d’espérer un faux pas de l’une des deux formations de tête pour s’inviter dans l’ascenseur. Il en va de même pour Martigues (4e), qui était pourtant leader la semaine dernière, avant de se tirer une balle dans le pied en dérapant à Bastia-Borgo, bon dernier (3-0). Les Sang et Or recevront Versailles, longtemps aux avant-postes, mais hors course après trois défaites d’affilée. À noter qu’il existe un scénario dans lequel les quatre prétendants se retrouveraient ex aequo, avec 60 points chacun. Une situation folle favorable aux Martégaux et aux Concarnois, qui s’en sortiraient au petit jeu des confrontations directes.

Vous ne verrez rien de plus beau aujourd'hui, c'est cadeau 😍🎁 pic.twitter.com/0o4AyLgwxu — US Concarneau (@USConcarneau) May 20, 2023

Châteauroux tremble, Nancy au bord du précipice

Au-delà de Bastia-Borgo, Paris 13 Atlético et Le Puy, d’ores et déjà assurés de tomber en National 2, la lutte pour le maintien concerne encore sept clubs. Trois d’entre eux compléteront la charrette, élargie à six places cette saison. L’affaire paraît bien engagée pour Villefranche (9e) et Le Mans (10e), qui possèdent trois points d’avance sur la zone rouge, ainsi que pour Avranches (11e), qui a pris un bon bol d’air grâce à deux victoires de rang. En revanche, l’inquiétude est palpable pour Châteauroux (12e). La Berrichonne, qui s’est mise dans le pétrin après quatre revers d’affilée, n’a plus qu’un point d’avance sur le premier relégable, à savoir… Nancy (13e). L’ASNL n’a jamais réellement digéré sa descente en National et se retrouve en très mauvaise posture à la suite de sa terrible défaite face au Puy, la semaine dernière, dans un stade Marcel-Picot pourtant comble (1-2). Les hommes de Benoît Pedretti joueront leur survie sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, situé juste derrière eux au classement (14e). Enfin, même s’il a opéré un redressement remarquable sous la houlette de Karim Mokeddem, on imagine mal le Stade briochin (15e) s’imposer à Bauer et bénéficier de résultats lui permettant de sauver sa peau.

Conseil d’État, DNCG : et si le classement changeait une fois le rideau tiré ?

En lisant le classement, ce vendredi sur les coups de 22h50, il faudra être prudent. Car même si l’exercice 2022-2023 sera officiellement clos, certains clubs pourront encore grappiller ou perdre des places. La semaine prochaine, le Conseil d’État rendra en effet son verdict au sujet des points perdus sur tapis vert par Concarneau et Avranches. Coupables d’avoir aligné des joueurs suspendus (selon la FFF) lors de la première journée, les deux formations avaient été sanctionnées d’une défaite, perdant le bénéfice de leur résultat initial – victoire contre Cholet pour l’USC, nul face à Orléans pour l’USA – et écopant en plus d’un point de pénalité. Si l’institution siégeant au Palais-Royal annule cette sanction, alors les points en question seront réattribués et cela aura des conséquences au classement. « On peut donc très bien avoir Concarneau non promu et Avranches relégué après la dernière journée de championnat, mais finalement et respectivement promu et sauvé la semaine suivante », a résumé Gilbert Guérin, le président avranchinais, dans les colonnes de Ouest-France. Comme si cela ne suffisait pas, notons aussi que Nancy a saisi le CNOSF pour contester sa défaite sur tapis face à Concarneau. Enfin, il restera le spectre d’une rétrogradation administrative prononcée par la DNCG, crainte par les clubs étant dans l’incapacité d’équilibrer leur budget. Par exemple, quid de Versailles, qui a consenti d’importants investissements, a recruté à tour de bras en proposant des salaires XXL, a malgré tout raté le train de la Ligue 2 et serait en proie à des difficultés financières ? Le suspense entourant cette dernière journée est total. Mais il risque donc de perdurer un peu par la suite.

