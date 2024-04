Pronostic Concarneau Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez enchaine face à Concarneau

Concarneau avait réussi une très bonne première partie de saison, qui lui avait permis de rester hors de la zone de relégation. Avec le retour en forme des Bastia, Dunkerque et Annecy, le club breton s’est retrouvé rapidement menacé. De plus, les joueurs de le Mignan n’ont pas su réagir sur le terrain puisqu’ils restent sur 10 journées consécutives sans la moindre victoire. Cette mauvaise passe a évidemment des conséquences au classement puisque Concarneau accuse aujourd’hui 4 points de retard sur Annecy, première formation non relégable. Tout reste jouable pour le club breton, qui n’a plus son destin en main. Dans cette Ligue 2 au scénario incroyable, l’espoir est de mise pour la formation bretonne. Pour cela, la bande à le Mignan doit s’imposer ce samedi. ► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

De son côté, Rodez réalise une superbe saison. Peu d’observateurs auraient imaginé retrouver l’équipe aveyronnaise en 4e position au soir de la 34e journée. L’an passé, la bande à Santini s’était sauvée in extremis à Bordeaux lors de l’ultime journée du championnat. Auteur d’une bonne préparation, les Ruthénois ont surfé sur cette euphorie pour réaliser une bonne entame. De temps en temps, les partenaires de Rajot ont calé mais ont su toujours repartir de l’avant. Sur une excellente dynamique, Rodez ne s’est incliné qu’une seule fois lors des 11 dernières journées sur la pelouse de Caen. En milieu de semaine, la formation aveyronnaise a réalisé une superbe opération dans la course aux playoffs en dominant le Paris FC (1-0). A la suite de cette victoire, Rodez possède 2 points de plus que le 6e. Sur une excellente série, le club ruthénois devrait profiter de la fébrilité bretonne pour prendre les 3 points à Concarneau.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

