Pronostic Grenoble Concarneau : Analyse, cotes et prono du match Ligue 2

Grenoble et Concarneau dos à dos ?

Grenoble avait réalisé une très bonne première partie de saison, conclue en troisième position. Inexplicablement, le club isérois s’est écroulé en 2024, poussant au licenciement de Vincent Hognon et à l’arrivée de Laurent Peyrelade. L’ancien coach de Rodez fait face aux mêmes problèmes que son prédécesseur. En effet, le GF38 pratique un jeu intéressant mais se montre défaillant à la finition. Lors des 4 derniers matchs disputés, Grenoble n’a marqué qu’une seule fois lors du derby face à Annecy sur un penalty de Benet (score final 1-0). Cette victoire ne fut pas le déclic attendu car par la suite, les Grenoblois se sont inclinés à domicile face à l’AS Saint-Etienne et surtout sur la pelouse d’une équipe de Valenciennes déjà condamnée. Avec 8 points d’avance sur le 1er relégable à 3 journées à la fin, les partenaires de Maubleau ne sont pas en danger pour la relégation mais peinent à finir.

La belle histoire de Concarneau prend une mauvaise tournure. En effet, le club breton avait décroché sa place en Ligue 2 à l’issue d’une dernière journée de National complétement folle l’an passé. Pour la première fois de son histoire à ce niveau, la bande à Le Mignan a réalisé une entame intéressante. Cependant, dans ce sprint final, les Bretons n’y arrivent plus tandis que d’autres mal classés se sont refait une santé. Logiquement, Concarneau a glissé dans la zone rouge et se retrouve actuellement en avant-dernière position avec 6 points de retard sur le 1er non relégable. Ce week-end, le club breton pourrait être officiellement relégué en fonction des différents résultats. Ce duel d’équipes dans le dur ne devrait pas nous offrir un grand spectacle et voir les 2 formations se neutraliser.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

