Pronostic Ajaccio Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un nul entre Ajaccio et Grenoble

Cette confrontation entre Ajaccio et Grenoble met aux prises 2 équipes qui ne jouent plus rien lors des 2 dernières journées. En effet, l’ACA et le GF38 sont mathématiquement assurés de rester en Ligue 2. Le club corse avait connu une descente l’an passé, de la L1 à la L2 et aurait aimé jouer le coup pour les playoffs lors de ce nouvel exercice. Les hommes de Pantaloni ont manqué de régularité dans leurs performances pour viser plus haut. Les dernières journées en sont le parfait exemple puisque le club corse avait successivement dominé St Etienne et Caen, mais s’est ensuite écroulé contre Valenciennes et Bordeaux pour un nul contre Quevilly Rouen. Après ce duel avec Grenoble, Ajaccio se déplacera à Rodez lors de l’ultime journée.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Grenoble fut très solide lors de la première partie de saison au point de finir 2023 dans le top 5. De manière inexplicable, le club isérois s’est ensuite effondré pour se retrouver dans le ventre mou de Ligue 2. Cette mauvaise dynamique a poussé au départ de Vincent Hognon et son remplacement par Laurent Peyrelade. A l’instar de son prédécesseur, l’ancien coach de Rodez a d’abord eu du mal mais a vu ses hommes se reprendre lors des dernières journées avec des succès contre Annecy et surtout contre Concarneau le week-end dernier. Assuré du maintien, le GF38 veut terminer sur une bonne note cet exercice. Cette confrontation entre deux formations qui ne jouent plus grand-chose pourrait se terminer sur un nul.

► Le pari « match nul » est coté à 2,90 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 290€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes ne marquent pas » est coté à 1,55 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 155€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Ajaccio – Grenoble :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Ajaccio Grenoble encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !