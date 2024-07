Didier Deschamps et Philippe Diallo se rencontreront la semaine prochaine

Quelques jours de vacances, et c’est reparti.

La déception d’un Euro raté quelque peu digérée, Didier Deschamps va déjà devoir se remettre au boulot. Selon les informations du Parisien, le sélectionneur français rencontrera son président, Philippe Diallo, en début de semaine prochaine, afin d’analyser la compétition qui vient de se terminer et de déjà se projeter vers les futures échéances. Il ne serait pas question, a priori, d’un rendez-vous pour signifier à Deschamps que son aventure s’arrête là, bien au contraire, puisque Diallo avait déjà affirmé que le bilan de l’Euro des Bleus était globalement positif et que DD serait toujours motivé pour continuer. Toujours selon Le Parisien, Deschamps n’aurait pas senti de fracture avec son groupe et estimerait être en capacité de l’améliorer d’ici 2026.

En attendant le Mondial, les Bleus devront déjà se coltiner l’Italie et la Belgique, en Ligue des nations, début septembre.

Didier Deschamps serait-il misomuse ?