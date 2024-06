Le meilleur buteur du National s'engage à Grenoble

Du Mont Saint-Michel aux montagnes des Alpes.

Le co-meilleur buteur du National avec Avranches, Alan Kerouedan, s’est engagé à Grenoble, comme annoncé par le GF38 dans un communiqué. La première recrue estivale de Grenoble, qui a déjà joué en Ligue 2 à Rodez, s’est engagé jusqu’en 2027. L’attaquant polyvalent, formé à Rennes; a marqué quinze buts et délivré six passes décisives en National cette saison, terminant meilleur buteur aux côtés de Diawoye Diarra (Marignane) et de Cheikh Touré (Nancy). « Je veux poursuivre dans cette lignée », a annoncé celui qui a été international français U16, U17 et U18.

Avranches a terminé la saison à la 15e place de National, synonyme de descente après dix saisons en troisième division.

