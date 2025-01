Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ AS Pirae vs AS Tiare Tahiti

On commence la semaine avec un banger venu de Tahiti ! Le coach de l’AS Pirae doit être aux anges : soleil, football et un gardien de but polyvalent. Le portier de Pirae marque un coup franc de fou, inspiration d’un jour ou habitude ? Tout ce que l’on peut constater, c’est que ce but est un bijou.

2/ Leigne/Usseau vs ST Leger MTS

Rien ne va dans cet extrait. Entre la pelouse, la vidéo mal cadrée, et ce but en deux temps marqué suite à un énorme loupé des joueurs de ST Leger et une mini cagade du gardien adverse sur la deuxième frappe.

3/ FC Fontcouverte vs Oleron FC

Si le PSG cherche un latéral gauche pour remplacer Nuno Mendes, il y a celui du FC Fontcouverte qui peut postuler. Vêtu de son numéro 3, il effectue un super rush solitaire avant de retrouver face au but (avec l’aide du défenseur adverse) et de crucifier le gardien adverse.

4/ USAM Montbron vs Fleac ES

Aux grands joueurs les grands moments. Simple match de seniors D3, il n’empêche, le joueur de Montbron montre l’étendue de son talent en envoyant une frappe sortie de nulle part sur l’engagement.

5/ Wattrelos FC vs Tours FC

Comme d’habitude, un petit détour par le futsal avec cette semaine un numéro de soliste du joueur de Wattrelos. Pour notre plus grand plaisir, le joueur glisse un magnifique petit pont qui laisse son adversaire littéralement sur les genoux. S’il ne marque pas, la beauté du geste lui permet de faire partie du top de la semaine.

