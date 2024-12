Best of des + beaux coups francs amateurs du début de saison !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ AS LASARJONC vs ES 3 CHATEAUX

Au premier aspect, on pourrait croire que c’est un essai au rugby, mais c’est bien un coup franc du numéro 5 de l’AS Lasarjonc envoyé depuis la ligne de touche. Le gardien de but a seulement pu admirer le ballon finir au fond des filets. Mention spéciale aussi pour cet embonpoint qui déborde du maillot.

2/ SC SEZANNAIS vs FC CAILLOT

Un autre numéro 5 pour la route ! Cette fois, c’est le joueur du FC Caillot qui envoie un boulet de canon dans la lucarne du gardien adverse. Les mains sur les hanches, une courte prise d’élan et un ballon fouetté du coup du pied (ou du pointu). Ballack style.

Quel coup franc incroyable inscrit par l’équipe vétérans à 11 du SMUC. On sent à la fois le talent et le travail dans le geste. Encore une fois le numéro 5 utilise sa patte gauche pour scorer un coup franc imparable. La feinte de combinaison et le ballon qui se loge dans la lucarne droite du gardien, tout y est pour être dans la course à la première place du classement.

4/ Treize Septiers SM vs Verrie St-Aubin VDS

Un but d’anthologie. Lors de ce tour de coupe de Vendée, le milieu de terrain des Treize Septiers démontre que c’est un joueur des grandes occasions. Il marque un incroyable coup franc du milieu de terrain, inarrêtable grâce notamment au vent qui s’invite pour changer la trajectoire de la balle.

5/ Labrit Forest FC vs Lencouacq US

On sait reconnaitre un as des coups de pied arrêtés quand on en voit un. Pas de réflexion pour le joueur de Lencouacq qui dépose le ballon sous la barre du gardien de but. Une chose évidente pour lui quand on voit sa nonchalance après avoir marqué ce bijou. Qui sait, peut-être qu’il venait juste de sauver les meubles.

Les 50 meilleurs tifos de l’histoire du football