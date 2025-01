Une plainte déposée après des injures racistes lors d’un match dans l’Hérault

Un week-end comme un autre sur les terrains de foot amateur.

Après l’histoire de Wilfried Baana Jaba, de nouveaux actes racistes ont eu lieu le 15 décembre dernier lors d’un match de Départemental 2 entre l’US Villeveyrac et l’AS Celleneuve. À la demi-heure de jeu, un but refusé à Villeveyrac aurait mis le feu aux tribunes, certains supporters locaux s’en prenant verbalement au capitaine adverse, Kévin Salvador : « Ils m’ont traité de Kirikou, de kahlouche et de sale singe », a confié le joueur martiniquais ce lundi à Midi Libre.

Une plainte auprès de la gendarmerie

Face à ces accusations d’injures racistes, l’US Villeveyrac a répliqué par un communiqué, démentant « catégoriquement tout propos raciste » de la part de ses joueurs ou supporters. Le club a rappelé son attachement au « vivre-ensemble » et au « respect mutuel », tout en appelant à une enquête rigoureuse pour faire toute la lumière sur les faits.

De leur côté, Kévin Salvador et plusieurs joueurs de l’AS Celleneuve ont déposé plainte à la gendarmerie de Mèze pour injures racistes. Le district de l’Hérault, alerté de l’affaire vendredi dernier, a confirmé que le dossier était en cours d’instruction et qu’un verdict serait rendu « d’ici deux ou trois semaines ».

