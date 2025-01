Un changement de format pour le Trophée des champions ?

On pourrait plutôt lui donner l’actuel format de la Coupe de la Ligue, non ?

Après le Trophée des champions disputé ce dimanche à Doha, et remporté par le PSG aux dépens de l’AS Monaco (1-0), les questions sur l’utilité de cette compétition – surtout lorsqu’elle a lieu l’hiver – fusent. Pour remédier à cela, et augmenter la visibilité de la Ligue 1 à l’étranger, L’Équipe rapporte que Vincent Labrune souhaiterait s’inspirer de nos voisins espagnols et italiens en le transformant en un Final Four.

En plus du champion de France et du vainqueur de la Coupe de France, le deuxième et le troisième de la précédente saison seraient conviés. Ce format de demi-finale puis finale déplacerait définitivement le Trophée des champions en hiver. Selon le quotidien, la République Démocratique du Congo et la Côte-d’Ivoire ont déjà montré un intérêt pour accueillir une première édition. Si le projet a été évoqué lors du conseil d’administration de la LFP du 5 juin dernier, rien n’a encore été entériné.

Arrêter les idées stupides ne fait pas partie des résolutions 2025 de la Ligue.

