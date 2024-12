Un incendie criminel au centre de formation de l’Istres FC

Les abrutis ne prennent pas de vacances.

Ce samedi à Istres, aux alentours de 4h du matin, un incendie d’origine criminelle a brûlé deux minibus et attaqué la façade du centre de formation du club, comme le rapporte La Provence. « Les incendiaires auraient brisé une fenêtre pour pénétrer à l’intérieur du bâtiment et répandu un liquide inflammable sur un tapis, avant d’y mettre le feu et de prendre la fuite, après avoir allumé un autre foyer sur l’un des minibus », rapporte le journal local, qui précise par la suite que la structure du bâtiment en elle-même n’a pas été endommagée. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de cet incendie. Les raisons de cet acte sont encore inconnues.

Pour rappel, le FC Istres évolue aujourd’hui au niveau amateur, en National 2, où il est actuellement 10e sur 16.

Mapou Yanga-Mbiwa : « Dernièrement, on a planté des radis et des concombres »