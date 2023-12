Escroqué et endetté, Yohan Mollo gagne son procès

Il a triché le petit Bichon ?

Ancien agent de Yohan Mollo, Franck Bichon a été condamné ce mercredi à cinq ans de prison, dont deux ferme, pour avoir arnaqué et pillé le patrimoine de l’ancien Stéphanois. Yohan Mollo avait confié en 2009, alors qu’il n’avait que 20 ans, tous ses intérêts sportifs, financiers et patrimoniaux à son agent. Bichon avait vendu, sans l’accord de Mollo, six des neufs bien immobiliers possédés par ce dernier et lui avait aussi fait miroiter un faux contrat d’assurance-vie de 22 millions d’euros.

En réparation de ce préjudice moral, l’escroc doit verser 10 000 euros de compensation à Yohan Mollo et une provision de 1,4 million d’euros, en attendant l’évaluation du préjudice financier réel. Une expertise avait évalué les pertes de l’actuel joueur d’Istres (National 3) à 4,2 millions d’euros entre 2011 et 2019, loin cependant des dix millions d’euros dont Yohan Mollo clamait avoir été escroqué en 2022. Franck Bichon est définitivement interdit d’exercer la fonction d’agent de joueurs ou de gestionnaire de patrimoine.

À force de se remplir les poches, on explose.

