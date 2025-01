Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Abbeville SC vs Olympique Marcquois

On commence la semaine avec une pépite. Tout était rassemblé: un maillot blanc, le numéro 7 et un grand événement. L’ailier de l’Olympique Marcquois a exécuté un geste acrobatique de folie en Coupe Gambardella face à Abbeville.

2/ Couronnes OFC vs Salesienne de Paris

La Salésienne de Paris a fait fort dans ce derby de la capitale. Pas question pour le joueur des Vert et blanc de taper son coup franc indirectement. Il envoie une frappe coup du pied imparable pour le gardien adverse, trop court.

3/ Le Taillain AS vs JS Villenave

On ne le dira jamais assez : le poste de gardien de but est l’un des plus compliqués ! Passer de héros à zéro, c’est ce qui est arrivé au portier de Taillan après une malheureuse faute de main qui coûte un but à son équipe. On espère qu’il n’a pas eu le même traitement qu’Ilan Meslier à Leeds.

4/ FC Cholet vs Christophe Seguiniere

Décidément, cette semaine, on a des poulets de qualité ! Magnifique centre tir du Cholet FC qui se transforme en but. On va garder le bon soupçon et penser qu’il a fait exprès. À voir s’il reproduira le geste à l’avenir.

5/ Stade Pessacais UC vs FC Graves

À la suite d’un rush solitaire, le joueur du FC Graves adresse un magnifique centre limpide au premier poteau à son coéquipier qui finit par un des plus beaux gestes du football – la Madjer – lors de cette rencontre de Coupe de Gironde.

