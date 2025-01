Vers une Ligue 3 en 2026-2027 ?

Parce qu’il n’est jamais trop tard.

Lors d’un point presse ce jeudi, Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, a assuré que le National allait changer de nom pour devenir la « Ligue 3 ». Cette nouvelle compétition devrait débuter d’ici 2026-2027. « On veut en faire un championnat attractif, pérenne et innovant, a précisé Philippe Diallo. Plusieurs choses font l’objet de discussions, comme la création d’un “salary cap”, une limitation des effectifs, un quota de joueurs formés localement et la sonorisation des arbitres. Ce sont des exemples parmi d’autres. Notre motivation est très importante. »

Toujours dans cette conférence de presse, le président de la FFF a été interrogé sur le modèle économique de cette future « Ligue 3 » : « Je ne veux pas d’un championnat pro qui serait artificiel. On lance un championnat avec des éléments économiques. Aujourd’hui, le National n’est diffusé que par les moyens de production de la fédération, a-t-il précisé. Il faudra des éléments de régulation pour que ce championnat pro soit un laboratoire d’innovation en matière d’arbitrage et peut-être d’autres. Et suffisamment aussi pour que ceux qui jouent dans ce championnat y vivent bien. Des moyens seront mis sur la table. »

Affaire à suivre.

Coupe de France : belles et mauvaises nouvelles