Lorient s’offre le choc contre Dunkerque

Dunkerque 0-1 Lorient

But : Talbi (14e)

La mission « ascenseur » avance bien.

Lorient a repris un peu d’oxygène en tête du championnat en battant Dunkerque ce samedi (0-1). Deux ans après son dernier but, Montassar Talbi est sorti de sa boîte au moment idéal : le Tunisien a placé une frappe imparable dans le petit filet pour tromper Adrian Ortola (0-1, 14e). L’unique but de ce choc, globalement maîtrisé par les Merlus. Le leader lorientais se détache donc avec trois points d’avance sur Metz et le Paris FC, qui s’affrontaient un peu plus tôt. Quatrième, Dunkerque reste en embuscade, mais marque clairement le pas avec un troisième match consécutif sans victoire.

