Dunkerque et Metz l'emportent, Lorient accroché au finish

Dans le haut de tableau, Lorient a été piégé par Rodez. Dominée durant son déplacement en Aveyron, la bande de Christophe Pélissier a craqué en fin de partie, après avoir pourtant mené deux fois par deux buts (3-3). Éli Junior Kroupi, comme souvent, a délivré les siens à la demi-heure (32e), avant que Formose Mendy ne claque une petite volée acrobatique pour le break (56e). La réduction de la marque est tout de même venue de Mohamed Bouchouari sur un beau coup franc (78e), puis Sambou Soumano a pensé clore le résultat (85e). Mais la frappe rasante de Waiss Taïbi (89e) a entretenu un suspense poussé à son paroxysme par l’égalisation de Lionel Mpasi, le gardien ruthénois, d’une tête sur corner (90e+7). Lorient se contente de la deuxième place. Scénario et issue différents pour Dunkerque. Les Nordistes recevaient le Red Star, toujours en difficultés et n’ont pas tergiversé (2-0). L’ouverture du score d’Opa Snaganté (31e) a permis aux siens de se libérer, de contrôler le rythme de la partie puis de piquer au retour des vestiaires. L’œuvre de Naatan Skyttä, dont le contrôle orienté et l’enroulé sur le côté droit de la surface a fait plaisir aux yeux (63e). Longtemps perdant de la soirée, Metz s’est rattrapé en faisant sauter le verrou Guingamp (1-0). Laissé libre au point de penalty, Pape Amadou Diallo a profité du temps fort de son équipe afin de pousser le cuire au fond (71e). Voici les Messins à un point du podium.

Amiens et Annecy solides, Clermont se perd

Deux buts d’écart, c’est aussi le tarif proposé par Amiens sur la pelouse de Pau (0-2). La victoire signée Osaze Urhoghide (10e) et Antoine Arthur Léautey (30e) s’est en effet dessinée sans trop de mal, malgré la pluie diluvienne du Nouste Camp. Sixième, Amiens se rapproche des barrages, Pau s’incline pour la première fois à domicile cette saison. Enfin, juste devant les Picards, Annecy poursuit son bonhomme de chemin. La réception de Laval a effectivement été une réussite (2-0). Antoine Bermont a fait le nécessaire en entame de match (28e), suivi d’Antoine Larose au terme d’un joli slalom (70e). Les leaders évoqués, place donc à la lutte pour le maintien. Clermont défiait ainsi l’avant-dernier Martigues à Gabriel-Montpied et s’est cassé les dents (0-1). Sans inspiration après le but d’Oucasse Mendy (22e), les Clermontois se sont montrés trop tendre pour espérer arracher quelque chose d’intéressant. Le CF63 reste treizièmes mais n’ont plus qu’un seul point d’avance sur la zone rouge, Martigues, de son côté, peut de nouveau y croire.

Clermont 0-1 Martigues

But : Oucasse Mendy (22e) pour les Martégaux

Rodez 3-3 Lorient

Buts : Mohamed Bouchouari (78e), Taïbi (89e) et Mpasi (90e+7) pour les Ruthénois // Junior Kroupi (32e), Formose Mendy (56e) et Soumano (87e) pour les Merlus

Annecy 2-0 Laval

Buts : Bermont (28e) et Larose (70e) pour les Annéciens

Pau 0-2 Amiens

Buts : Urhoghide (10e) et Léautey (30e) pour les Amiénois

Metz 1-0 Guingamp

But : Pape Amadou Diallo (71e) pour les Messins

Dunkerque 2-0 Red Star

Buts : Opa Sanganté (31e) et Skyttä (63e) pour les Dunkerquois

