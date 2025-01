Le nouveau coach à la mode prolonge en Ligue 2

Fidèle, Castro.

Dunkerque fête le passage à la nouvelle année avec une excellente nouvelle : la prolongation de Luís Castro. L’entraîneur portugais, nommé en septembre 2023, a signé pour un an supplémentaire. Il est donc désormais lié à l’USLD jusqu’en juin 2027. Castro a réussi à maintenir le club en Ligue 2 au printemps dernier, prenant la 16e place du classement. Son équipe a encore franchi un cap cette saison : vraie sensation du championnat, elle pointe en troisième position après 16 journées, à deux points du leader lorientais.

« La prolongation de contrat du notre coach maritime s’inscrit dans notre volonté de bâtir un projet solide et pérenne, fondé sur la continuité et l’ambition, se félicite le coprésident du club, Selçuk Demir, dans un communiqué. De même que nous n’avons jamais douté du potentiel de Luis dans notre période difficile fin 2023, cette prolongation de contrat n’est pas seulement liée à notre formidable année 2024. Nous croyons fermement au potentiel de Luis Castro et à sa vision pour le club. Il est aujourd’hui un entraîneur reconnu et très sollicité ; c’est tous ensemble que nous continuerons à construire l’USL Dunkerque de demain ! » Sur leur lancée, les Nordistes ont même évincé Auxerre de la Coupe de France le 22 décembre.

Luis attaque !

