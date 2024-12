Jean-Pierre Papin vers Martigues ?

JPP au FCM ?

Actuellement entraîneur de la réserve de l’OM, Jean-Pierre Papin pourrait bien changer d’air en cours de saison. En effet, RMC Sport rapporte que l’ancien joueur de l’OM et Martigues seraient en discussion pour négocier l’arrivée de Papin au club. Dernier de Ligue 2 et interdit de recrutement jusqu’à la fin de la saison, Martigues est dans une passe très compliquée, à 8 points du premier spot de non relégable et aurait bien besoin d’un coup de pouce pour assurer son maintien, alors que Thierry Laurey a été suspendu de ses fonctions.

Au cœur de certains tensions à Marseille début novembre, l’ancien Ballon d’or pourrait bien retrouver le banc d’une équipe première et avoir la confiance d’un président qui croit en son équipe. Déjà passé par Arcachon, Strasbourg, Lens, Châteauroux ou Chartres, il n’avait pas caché sa déception de n’avoir pas été nommé à la tête de l’OM. Ce dernier, si l’opportunité est bien réelle, ne devrait en tout cas pas le bloquer dans sa démarche.

La première consigne, Papin, ça s’écrit PAP 1.

Thierry Laurey suspendu de ses fonctions d’entraîneur à Martigues