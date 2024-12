Un international français dans le viseur de Brighton

Supporters lyonnais, détournez le regard.

Le retour aux affaires du champion du monde 2018 ne passe pas inaperçu. Enfin épargné par les blessures, Corentin Tolisso (30 ans) retrouve de sa superbe depuis le début de saison et enchaîne les performances de qualité sous le maillot de son club formateur de l’Olympique lyonnais. De quoi attirer la convoitise de plusieurs clubs à l’approche du mercato d’hiver, notamment celui de Brighton, actuellement 10e de Premier League et très intéressé par l’expérience et les qualités du milieu de terrain selon les informations de L’Équipe ce mardi.

L’OL obligé de dégraisser cet hiver

Si les dirigeants anglais ont déjà pris le pouls d’un éventuel transfert auprès de leurs homologues lyonnais, pas sûr que ces derniers soient disposés à laisser filer l’un de leurs éléments phares depuis le début de saison, rapatrié à l’été 2022 en provenance du Bayern Munich.

Toutefois, le board lyonnais pourrait être rattrapé par l’interdiction de recrutement infligée par la DNCG, et donc la nécessité de se séparer de plusieurs joueurs de son effectif, notamment certains gros salaires dont Corentin Tolisso fait partie.

À moins que l’ami John Textor sorte à nouveau sa baguette magique (et son chéquier).

