Adrien Thomasson se verrait bien directeur sportif

Toujours un coup d’avance.

Adrien Thomasson n’a encore que 31 ans, mais déjà une idée claire sur son après-carrière. Le milieu du RC Lens, qui affiche plus de 300 matchs de Ligue 1 au compteur, se verrait bien enfiler la casquette de directeur sportif une fois qu’il aura raccroché les crampons. « C’est une vision moyen, long terme, plus orientée vers le futur. C’est pour ça que ce métier m’attire énormément, à l’inverse d’entraîneur, qui est plus dans l’instant T, explique-t-il à La Voix du Nord. Je suis très curieux, et j’ai des choses à apprendre dans le secteur marketing, dans la communication aussi. J’ai la chance d’être dans un club très imortant en France, avec des personnes très compétentes. Avec Arnaud Pouille (ancien directeur général) déjà, il y avait plein de choses à prendre. J’ai beaucoup fait d’anglais, là, je suis sur l’espagnol. Et l’UEFA lance des formations tous les ans… »

L’ancien joueur de Strasbourg bosse notamment pendant les déplacements et les mises au vert. Mais il aiguise aussi son regard sur le jeu chez lui. « Ma femme me le dit souvent, je regarde trop de foot à la télé, elle a raison. Mais j’ai toujours été comme ça, j’en regardais déjà beaucoup quand j’avais 7-8 ans. Maintenant, en étant joueur, j’ai un autre œil, mais j’apprends toujours. (…) Pour en discuter souvent dans le vestiaire, il y a beaucoup plus de joueurs qui regardent peu de matchs que l’inverse, ça se perd de plus en plus. Les nouvelles générations s’identifient beaucoup plus aux résumés de match ou aux buts via les réseaux sociaux. Même mes potes d’enfance, quand on regarde un match ensemble, ils sont sur leur téléphone… »

Bienvenue en 2025.

