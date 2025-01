Pierre Sage sur le mercato : « Le besoin est de dégraisser »

Sortez le Paic citron.

Pas de révolution à l’OL, cet hiver. Avec la DNCG qui bloque tout recrutement, le club se concentre sur le dégraissage. Pierre Sage, dans des propos rapportés par L’Équipe, a joué la transparence ce jeudi, à deux jours de la réception de Montpellier en Ligue 1.

« Ce sont des réflexions qui entreront en compte jusqu’au coup d’envoi, explique l’entraîneur, concernant l’impact du mercato sur ses choix. On a toujours fait en sorte de s’affranchir de la présence ou non d’un joueur. Aujourd’hui, on a cette flexibilité qui nous permet de pallier les absences. » Pour cet hiver, Lyon va logiquement se concentrer sur les sorties, comme celle de Jeffinho vers… Botafogo, bouclée le 1er janvier.

« En août, on avait à la fois des entrées et des sorties à gérer, pose Sage. Là, on sera essentiellement dans une logique de sorties. Le besoin est de dégraisser. Mais l’équipe doit rester compétitive. » Le coach souhaiterait faire passer son groupe de 24 à 20 joueurs de champ.

Qui seront les quatre oubliés sur l’aire d’autoroute ?

L’OL boucle déjà une vente